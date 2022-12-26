Камила Валиева повторила знаменитый танец Уэнсдей Аддамс на чемпионате России

Российская фигуристка Камила Валиева во время показательных выступлений на чемпионате России по фигурному катанию вышла на лёд в образе Уэнсдей Аддамс из популярного сериала "Уэнсдей".

В Красноярске 16-летняя спортсменка почти полностью повторила ставший вирусным танец героини актрисы Дженны Ортеги. Композиционно Валиеву сопровождала музыка из сериала, а также песня Леди Гаги Bloody Mary.

Камила Валиева в образе Уэнсдей Аддамс и другие спортсмены Этери Тутберидзе. Фото © VK / Team Tutberidze

С показательными выступлениями также выступили Софья Акатьева, Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко и другие фигуристы. Затем прошло награждение призёров чемпионата России.

Напомним, чемпионкой России стала Софья Акатьева, которая в сумме за короткую и произвольную программы набрала 249,74 балла. Валиева стала второй с результатом 170,71, замкнула тройку ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева (158,74 балла).