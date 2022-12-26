ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 декабря, 22:20

Камила Валиева повторила знаменитый танец Уэнсдей Аддамс на чемпионате России

<p>Камила Валиева в образе Уэнсдей Аддамс. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Камила Валиева в образе Уэнсдей Аддамс. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Российская фигуристка Камила Валиева во время показательных выступлений на чемпионате России по фигурному катанию вышла на лёд в образе Уэнсдей Аддамс из популярного сериала "Уэнсдей".

В Красноярске 16-летняя спортсменка почти полностью повторила ставший вирусным танец героини актрисы Дженны Ортеги. Композиционно Валиеву сопровождала музыка из сериала, а также песня Леди Гаги Bloody Mary.

Камила Валиева в образе Уэнсдей Аддамс и другие спортсмены Этери Тутберидзе. Фото © VK / Team Tutberidze

Камила Валиева в образе Уэнсдей Аддамс и другие спортсмены Этери Тутберидзе. Фото © VK / Team Tutberidze

Чемпионка по синхронному плаванию повторила под водой танец Уэнсдей Аддамс

Чемпионка по синхронному плаванию повторила под водой танец Уэнсдей Аддамс

С показательными выступлениями также выступили Софья Акатьева, Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко и другие фигуристы. Затем прошло награждение призёров чемпионата России.

Напомним, чемпионкой России стала Софья Акатьева, которая в сумме за короткую и произвольную программы набрала 249,74 балла. Валиева стала второй с результатом 170,71, замкнула тройку ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева (158,74 балла).

"Влюблена в неё!": Тарасову восхитило выступление Туктамышевой на чемпионате в Красноярске

"Влюблена в неё!": Тарасову восхитило выступление Туктамышевой на чемпионате в Красноярске

А ранее Лайф писал, что в Новосибирском музее смерти решили привлечь гостей танцем Уэнсдей и не прогадали. Идея такого перформанса пришла во время съёмок проморолика к новогодним мероприятиям музея.

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров