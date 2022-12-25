"Влюблена в неё!": Тарасову восхитило выступление Туктамышевой на чемпионате в Красноярске
Выступление Туктамышевой на чемпионате в Красноярске привело в восторг Татьяну Тарасову
Елизавета Туктамышева. Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл
Выступление фигуристки Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России привело в восторг заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову. Впечатлениями от прошедших соревнований она поделилась в беседе с порталом "Спорт-Экспресс".
"Я в восторге от того, что Лиза Туктамышева выступает, катает чудесные программы. Она очень сильна технически. Я по-настоящему влюблена в неё за то, что она такая долгожительница. Остальные откатают год-два, никого нет, и уже не помнишь, как звали. А Лиза у нас на глазах все эти годы. Выдающаяся наша спортсменка, красавица, умница. Хочется, чтобы у нас такие были", — призналась Тарасова.
Ранее Лайф писал, что фигуристка Софья Акатьева завоевала золото чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске. В сумме за короткую и произвольную программы спортсменка набрала 249,74 балла. Второе место с результатом 170,71 заняла Камила Валиева, которая также тренируется у Этери Тутберидзе. Третьей стала ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева (158,74 балла).