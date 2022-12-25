"Влюблена в неё!": Тарасову восхитило выступление Туктамышевой на чемпионате в Красноярске

"Я в восторге от того, что Лиза Туктамышева выступает, катает чудесные программы. Она очень сильна технически. Я по-настоящему влюблена в неё за то, что она такая долгожительница. Остальные откатают год-два, никого нет, и уже не помнишь, как звали. А Лиза у нас на глазах все эти годы. Выдающаяся наша спортсменка, красавица, умница. Хочется, чтобы у нас такие были", — призналась Тарасова.