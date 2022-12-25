Когана назначили врио президента Федерации фигурного катания России после смерти Горшкова

Александр Коган назначен временно исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) после смерти Александра Горшкова. Как сообщает официальный сайт организации, решение было принято на заседании исполкома ФФККР 25 декабря в Красноярске.

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает разумным назначение Когана. Она отметила в беседе с изданием "Спорт-Экспресс", что он больше знаком со всей ситуацией.

"В любой ситуации президента надо выбирать по окончании сезона: конец весны, начало лета. Какие ещё появятся кандидаты — сложно сказать. Легче было назначить временно Когана, который является генеральным директором. Думаю, он больше знаком со всей ситуацией, материалами", — объяснила Роднина.

Она допустила, что позже могут появиться и другие кандидаты на этот пост и делать окончательный выбор придётся ответственно.