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25 декабря, 14:31

Попавший в Москве под фуру водитель легковушки скончался в больнице

<p>Обложка © Прокуратура Москвы</p>

Обложка © Прокуратура Москвы

Водитель легкового автомобиля, который утром 25 декабря попал в аварию с грузовиком на востоке Москвы, скончался в больнице. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Грузовик на полной скорости снёс легковушку на востоке Москвы. Видео © t.me / DtOperativno

Авария произошла на пересечении шоссе Энтузиастов и 2-й Владимирской улицы. Летящий по шоссе грузовик врезался в "хёндай" на полном ходу. На момент ДТП в салоне был пассажир, он до сих пор находится в тяжёлом состоянии.

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Напомним, на шоссе Энтузиастов в Москве фура снесла легковушку, которая хотела проскочить на красный. Водитель был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Ирина Фальке

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