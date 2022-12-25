Попавший в Москве под фуру водитель легковушки скончался в больнице

Водитель легкового автомобиля, который утром 25 декабря попал в аварию с грузовиком на востоке Москвы, скончался в больнице. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Грузовик на полной скорости снёс легковушку на востоке Москвы. Видео © t.me / DtOperativno

Авария произошла на пересечении шоссе Энтузиастов и 2-й Владимирской улицы. Летящий по шоссе грузовик врезался в "хёндай" на полном ходу. На момент ДТП в салоне был пассажир, он до сих пор находится в тяжёлом состоянии.