Двухлетний мальчик и его годовалая сестра погибли в страшном пожаре, пока их няня наращивала ресницы

В Новосибирске следствие предъявило обвинение няне, ответственной за смерть двухгодовалого мальчика и его годовалой сестры в страшном пожаре. Ей вменяется причинение смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ), а сама она заключена под стражу.

"По данным следствия, с 14 декабря 2022 года обвиняемая осуществляла за денежное вознаграждение на постоянной основе уход и присмотр за двумя малолетними детьми. 20 декабря девушка оставила без присмотра несовершеннолетних на длительное время одних в квартире, где произошло возгорание и значительное задымление", — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Новосибирской области.

Смерть детей произошла по причине отравления продуктами горения, а сама семья, по словам уполномоченного по правам ребёнка в регионе Надежды Болтенко, была в поле зрения социальных служб и подразделения по делам несовершеннолетних. Мать воспитывала их одна. По данным местных СМИ, 19-летняя няня оставила малышей и пошла наращивать ресницы.