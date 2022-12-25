Двухлетний мальчик и его годовалая сестра погибли в страшном пожаре, пока их няня наращивала ресницы
Суд арестовал няню, из-за которой двое детей погибли при пожаре в Новосибирске
В Новосибирске следствие предъявило обвинение няне, ответственной за смерть двухгодовалого мальчика и его годовалой сестры в страшном пожаре. Ей вменяется причинение смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ), а сама она заключена под стражу.
"По данным следствия, с 14 декабря 2022 года обвиняемая осуществляла за денежное вознаграждение на постоянной основе уход и присмотр за двумя малолетними детьми. 20 декабря девушка оставила без присмотра несовершеннолетних на длительное время одних в квартире, где произошло возгорание и значительное задымление", — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Новосибирской области.
Смерть детей произошла по причине отравления продуктами горения, а сама семья, по словам уполномоченного по правам ребёнка в регионе Надежды Болтенко, была в поле зрения социальных служб и подразделения по делам несовершеннолетних. Мать воспитывала их одна. По данным местных СМИ, 19-летняя няня оставила малышей и пошла наращивать ресницы.
Лайф рассказывал о похожей трагедии, произошедшей в Адыгее. Там двухлетний мальчик и его годовалый брат сгорели заживо в страшном пожаре, находясь дома без присмотра взрослых.
Прокуратура НСО