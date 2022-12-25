Экс-президенту Мальдив Ямину грозит 11 лет тюрьмы
Avas: Экс-президенту Мальдив Ямину грозит 11 лет тюрьмы за взяточничество
Суд на Мальдивах признал бывшего президента страны Абдуллу Ямина виновным во взяточничестве и отмывании денег, теперь ему грозит 11 лет тюрьмы. Об этом сообщает местное издание Avas.
"В своём вердикте судья признал президента Ямина виновным по пунктам обвинения", — говорится в публикации.
Суд над бывшим президентом страны начался в январе 2022 года. Тогда он обвинялся в том, что положил на личный счёт деньги от продажи острова Аара и отмыл средства. Также Ямин получил взятку в $1 млн от бывшего парламентария Юсуфа Найема, который тоже проходил по делу о взяточничестве.
Прокуратура потребовала для Ямина 11 лет тюремного заключения и шестикратного увеличения штрафа — это максимальное наказание ввиду занимаемой им должности на момент совершения преступления. При этом был запрошен максимально возможный штраф в рамках законодательства. Найем также признан виновным во взяточничестве.
Ранее Лайф писал, что бывший зампред Правительства Камчатки получил пять лет колонии за взятку. Решение об оправдательном приговоре, вынесенное ранее судом, было отменено по апелляции прокуратуры.