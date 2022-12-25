Экс-президенту Мальдив Ямину грозит 11 лет тюрьмы

Суд на Мальдивах признал бывшего президента страны Абдуллу Ямина виновным во взяточничестве и отмывании денег, теперь ему грозит 11 лет тюрьмы. Об этом сообщает местное издание Avas.

"В своём вердикте судья признал президента Ямина виновным по пунктам обвинения", — говорится в публикации.

Суд над бывшим президентом страны начался в январе 2022 года. Тогда он обвинялся в том, что положил на личный счёт деньги от продажи острова Аара и отмыл средства. Также Ямин получил взятку в $1 млн от бывшего парламентария Юсуфа Найема, который тоже проходил по делу о взяточничестве.

Прокуратура потребовала для Ямина 11 лет тюремного заключения и шестикратного увеличения штрафа — это максимальное наказание ввиду занимаемой им должности на момент совершения преступления. При этом был запрошен максимально возможный штраф в рамках законодательства. Найем также признан виновным во взяточничестве.