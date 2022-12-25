Россиянам в Египте запретят покупать билеты на поезда за местную валюту

С начала следующего года иностранные туристы не смогут купить билет на поезд в Египте за местную валюту. Как сообщил министр транспорта страны Камиль аль-Вазир, оплата будет приниматься только в евро или долларах. Об этом он рассказал в интервью телеканалу MBS.

"Начиная с января будут действовать новые директивы — билеты на поезда будут продавать иностранцам только за доллары или евро", — сказал он.

Глава Минстранса пояснил, что туристы часто прибегают к нелегальным способам обмена денежных средств, отчего в Египте наблюдается нехватка иностранной валюты. Вырученные от продажи билетов деньги власти страны собираются направить на закупку новых железнодорожных составов.