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25 декабря, 14:05

Россиянам в Египте запретят покупать билеты на поезда за местную валюту

Туристы в Египте смогут купить билеты на поезда только за доллары или евро

С начала следующего года иностранные туристы не смогут купить билет на поезд в Египте за местную валюту. Как сообщил министр транспорта страны Камиль аль-Вазир, оплата будет приниматься только в евро или долларах. Об этом он рассказал в интервью телеканалу MBS.

"Начиная с января будут действовать новые директивы — билеты на поезда будут продавать иностранцам только за доллары или евро", — сказал он.

Глава Минстранса пояснил, что туристы часто прибегают к нелегальным способам обмена денежных средств, отчего в Египте наблюдается нехватка иностранной валюты. Вырученные от продажи билетов деньги власти страны собираются направить на закупку новых железнодорожных составов.

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Ранее в МИД заявили, что Россия и Индия отказываются от доллара и евро в торговле. Чтобы полноценно перейти к этому решению, необходимо до конца решить вопрос сохраняющегося дисбаланса в торговых операциях: пока Нью-Дели покупает у Москвы больше в пять раз, чем продаёт.

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Shutterstock

Оксана Попова

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