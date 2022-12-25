Нефтепродукты попали в реку Днестр на западе Украины

Глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук сообщила о разливе нефтепродуктов в реке Днестр на западе Украины.

"Вчера, 24 декабря, зафиксировано попадание нефтепродуктов в реку Днестр на территории Львовской области. В результате этого обнаружено загрязнение нефтепродуктами Днестра в городе Галиче (находится в Ивано-Франковской области. — Прим. Лайфа)", — написала она в своём телеграм-канале.

В результате лабораторных исследований специалисты выяснили, что значение допустимых норм превышено в 200 раз. К ликвидации ЧС уже приступили сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций.