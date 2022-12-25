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25 декабря, 13:54

Нефтепродукты попали в реку Днестр на западе Украины

<p>Берег реки Днестр, куда попали нефтепродукты. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/onyshchuksvitlana/4555" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Онищук Світлана / Івано-Франківська ОДА (ОВА)</a></p>

Берег реки Днестр, куда попали нефтепродукты. Фото © Telegram / Онищук Світлана / Івано-Франківська ОДА (ОВА)

Глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук сообщила о разливе нефтепродуктов в реке Днестр на западе Украины.

"Вчера, 24 декабря, зафиксировано попадание нефтепродуктов в реку Днестр на территории Львовской области. В результате этого обнаружено загрязнение нефтепродуктами Днестра в городе Галиче (находится в Ивано-Франковской области. — Прим. Лайфа)", — написала она в своём телеграм-канале.

В результате лабораторных исследований специалисты выяснили, что значение допустимых норм превышено в 200 раз. К ликвидации ЧС уже приступили сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

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Ранее Лайф писал, что в Беринговом море обнаружили большое нефтяное пятно. Публикация об этом изначально появилась в соцсетях, где разместили видео с информацией о месте и дате съёмки. На кадрах были заметны радужные пятна на поверхности воды. Уточнялось, что прокуратура Чукотки проверит сведения.

Николь Вербер

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