Нефтепродукты попали в реку Днестр на западе Украины
Берег реки Днестр, куда попали нефтепродукты. Фото © Telegram / Онищук Світлана / Івано-Франківська ОДА (ОВА)
Глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук сообщила о разливе нефтепродуктов в реке Днестр на западе Украины.
"Вчера, 24 декабря, зафиксировано попадание нефтепродуктов в реку Днестр на территории Львовской области. В результате этого обнаружено загрязнение нефтепродуктами Днестра в городе Галиче (находится в Ивано-Франковской области. — Прим. Лайфа)", — написала она в своём телеграм-канале.
В результате лабораторных исследований специалисты выяснили, что значение допустимых норм превышено в 200 раз. К ликвидации ЧС уже приступили сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
Ранее Лайф писал, что в Беринговом море обнаружили большое нефтяное пятно. Публикация об этом изначально появилась в соцсетях, где разместили видео с информацией о месте и дате съёмки. На кадрах были заметны радужные пятна на поверхности воды. Уточнялось, что прокуратура Чукотки проверит сведения.