Кива рассказал о скрытой мобилизации и призвал украинцев бежать
Экс-депутат Рады Кива призвал украинцев бежать из страны ради спасения жизни
Бывший депутат Верховной рады Илья Кива рассказал о скрытой мобилизации на Украине и призвал граждан страны бежать ради спасения жизни.
"На Украине полным ходом идёт скрытая мобилизация! Минобороны [Украины], конечно, это опровергает! Украинцы, спасайте свои жизни — бегите из этой могилы", — написал он в своём телеграм-канале и опубликовал видео с вручением повесток на рынке.
Ранее стало известно, что в украинском Днепре начали раздавать повестки на улице. На опубликованных кадрах видно, что прямо посреди рынка несколько военных обступают мужчину без формы.
Telegram / The Kyva