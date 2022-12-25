Бывший депутат Верховной рады Илья Кива рассказал о скрытой мобилизации на Украине и призвал граждан страны бежать ради спасения жизни.

"На Украине полным ходом идёт скрытая мобилизация! Минобороны [Украины], конечно, это опровергает! Украинцы, спасайте свои жизни — бегите из этой могилы", — написал он в своём телеграм-канале и опубликовал видео с вручением повесток на рынке.