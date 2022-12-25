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Регион
Опубликовано 25 декабря 2022, 13:35
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Кива рассказал о скрытой мобилизации и призвал украинцев бежать

Экс-депутат Рады Кива призвал украинцев бежать из страны ради спасения жизни

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива рассказал о скрытой мобилизации на Украине и призвал граждан страны бежать ради спасения жизни.

"На Украине полным ходом идёт скрытая мобилизация! Минобороны [Украины], конечно, это опровергает! Украинцы, спасайте свои жизни — бегите из этой могилы", — написал он в своём телеграм-канале и опубликовал видео с вручением повесток на рынке.

В Минобороны Украины исключили новую волну мобилизации после Нового года
В Минобороны Украины исключили новую волну мобилизации после Нового года

Ранее стало известно, что в украинском Днепре начали раздавать повестки на улице. На опубликованных кадрах видно, что прямо посреди рынка несколько военных обступают мужчину без формы.

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Telegram / The Kyva

Ирина Фальке
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