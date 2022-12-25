Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах страшного пожара в ТЦ на Кубани
Глава СК Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах пожара в ТЦ "Вега" на Кубани
Пожар в торговом центре "Вега" в станице Тбилисской на Кубани. Обложка © ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах пожара в торговом центре "Вега" в станице Тбилисской Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Такое поручение адресовано руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову. В управлении уточнили, что в результате пожара никто не пострадал.
Напомним, крупный пожар произошёл в торговом центре "Вега" в станице Тбилисской на Кубани сегодня. Информация о происшествии поступила диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона в 8:15. Прибывшие на место специалисты выяснили, что возгорание произошло на втором этаже, где располагался магазин одежды. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.