Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах страшного пожара в ТЦ на Кубани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах пожара в торговом центре "Вега" в станице Тбилисской Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Такое поручение адресовано руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову. В управлении уточнили, что в результате пожара никто не пострадал.