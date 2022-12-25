Британская королевская семья почтила память Елизаветы II на рождественской службе
Елизавета II. Фото © Сайт Букингемского дворца
Члены британской королевской семьи почтили память Елизаветы II во время рождественской службы в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, которая состоялась 15 декабря и была показана в сочельник.
"Это Рождество будет для нас первым без Её Величества королевы Елизаветы. Её Величество очень сердечно относилось к Рождеству как ко времени, когда мы все собираемся вместе", — сказала принцесса Кейт.
А её супруг и наследник престола Уильям прочитал следом отрывки из рождественского послания королевы в 2012-м. На службе в этом году побывали 1,8 тысячи гостей, в том числе король Карл III, королева-консорт Камилла, принц и принцесса Уэльские Уильям и Кейт с детьми и остальные члены королевской фамилии. В завершение вечера британский пианист Алексис Френч исполнил рождественскую песню, в то время как на рояль проецировались фотографии Елизаветы II.
Напомним, что Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз. Похороны Елизаветы II прошли 19 сентября в Вестминстерском аббатстве, гроб с монаршим телом опустили в королевский склеп в часовне Святого Георгия.