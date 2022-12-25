Британская королевская семья почтила память Елизаветы II на рождественской службе

Члены британской королевской семьи почтили память Елизаветы II во время рождественской службы в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, которая состоялась 15 декабря и была показана в сочельник.

"Это Рождество будет для нас первым без Её Величества королевы Елизаветы. Её Величество очень сердечно относилось к Рождеству как ко времени, когда мы все собираемся вместе", — сказала принцесса Кейт.