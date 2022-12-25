ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 декабря, 12:30

Папа римский в рождественском послании призвал искоренить войны и голод

<p>Папа римский. Фото © Shutterstock</p>

Папа римский. Фото © Shutterstock

Папа римский Франциск обратился в Рождество к верующим с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi (лат. "Городу и миру"), в котором заявил о нехватке спокойствия в мире и призвал прекратить боевые действия на Украине.

"Наш взор да наполнится лицами украинских братьев и сестёр, которые проживают это Рождество в темноте, холоде или вдали от своих домов из-за разрушений... Да подготовит нас Господь к конкретным жестам солидарности, чтобы помочь страждущим и просветить умы тех, кто в силах заставить замолчать оружие…" сказал он.

Понтифик предложил пойти по пути Иисуса Христа, который открыл "проход из закрытого мира, угнетённого мраком вражды и войны, в мир открытый, свободный для жизни в братстве и мире". А прежде нужно избавиться от тяжестей, которые мешают человечеству, — "привязанности к власти и деньгам, гордыни, лицемерия, лжи", напомнил он.

Говоря о горячих точках на планете, папа Франциск упомянул Сирию, Святую землю, Иран, Мьянму, Гаити и Йемен. Он подчеркнул необходимость "перемирия в Йемене и примирение в Мьянме и Иране, чтобы было прекращено любое кровопролитие". За рождественским столом понтифик посоветовал подумать "о людях, страдающих от голода, особенно о детях, в то время как каждый день большое количество еды тратится впустую, а ресурсы тратятся на оружие". Он призвал гарантировать всем доступ к продовольствию и не использовать его в качестве оружия.

Байден поздравил американцев с Рождеством и нарвался на сравнение с сатаной

Байден поздравил американцев с Рождеством и нарвался на сравнение с сатаной

Ранее сообщалось, что впервые после пандемии коронавируса паломники прибывают в Вифлеем — город, который считается местом рождения Иисуса Христа. В Рождественский сочельник он примет тысячи людей со всех стран мира.

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров