Паломники со всего мира прибывают в Вифлеем в Рождественский сочельник

Впервые после пандемии коронавируса паломники прибывают в Вифлеем — город, который считается местом рождения Иисуса Христа. В Рождественский сочельник он примет тысячи людей со всех стран мира, передаёт агентство Associated Press.

"В этом году мы празднуем Рождество совершенно иначе, чем в прошлом году. Мы празднуем Рождество с паломниками со всего мира", — сказала министр туризма Палестины Рула Маая.

Последние два года город не мог принять туристов из-за пандемии коронавируса. В этом году ситуация улучшилась: сейчас гостиницы переполнены паломниками, а владельцы магазинов сообщают об оживлённом бизнесе в преддверии этого светлого дня.

Множество граждан со всех стран мира сегодня прибыли для участия в празднике на старинной площади Яслей Христовых. На территории маршировали оркестры, а иностранные туристы смогли сделать селфи на фоне большой рождественской ёлки.