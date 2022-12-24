Паломники со всего мира прибывают в Вифлеем в Рождественский сочельник
Впервые после пандемии коронавируса паломники прибывают в Вифлеем — город, который считается местом рождения Иисуса Христа. В Рождественский сочельник он примет тысячи людей со всех стран мира, передаёт агентство Associated Press.
"В этом году мы празднуем Рождество совершенно иначе, чем в прошлом году. Мы празднуем Рождество с паломниками со всего мира", — сказала министр туризма Палестины Рула Маая.
Последние два года город не мог принять туристов из-за пандемии коронавируса. В этом году ситуация улучшилась: сейчас гостиницы переполнены паломниками, а владельцы магазинов сообщают об оживлённом бизнесе в преддверии этого светлого дня.
Множество граждан со всех стран мира сегодня прибыли для участия в празднике на старинной площади Яслей Христовых. На территории маршировали оркестры, а иностранные туристы смогли сделать селфи на фоне большой рождественской ёлки.
Ранее Лайф писал, что главный раввин России Берл Лазар зажёг в Москве первую ханукальную свечу. Церемония прошла в воскресенье и была приурочена к празднованию еврейского праздника свечей Хануки. Ханука ежегодно празднуется с 25-го числа месяца кислев по 2-е число месяца тевет по еврейскому календарю. В текущем году праздник отмечается с вечера 18 декабря до ночи 26 декабря. В этот день традиционные свечи зажигают на площадях многих регионов страны.
ТАСС / EPA / ATEF SAFADI