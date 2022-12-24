9 адресов, где в России живут Дед Мороз и его "братья", о которых вы точно не знали

До наступления 2023 года осталась неделя. Если праздничное настроение к вам пока не пришло, после прочтения этого материала оно точно появится! Лайф и специалисты сервиса "Яндекс.Путешествия" собрали подборку с местами по всей России, где можно встретить главного новогоднего волшебника — Деда Мороза из Великого Устюга — и его "братьев" из других регионов страны.

Что посмотреть в Якутии? Резиденция Чысхаана

Ледовая резиденция Чысхаана. Фото © visit-yakutia.com

Чысхаан — якутский Дед Мороз, местный хранитель холода. Согласно мифологии, он по своему происхождению получеловек-полубык. Выглядит Чысхаан как старец с длинной бородой, от привычного Деда Мороза его отличает шапка с высокими рогами и синяя шуба с рисунком в виде северного сияния. Его резиденция находится неподалёку от посёлка Томтор, в пещере Эбе-Хая. Она представляет собой ледяной коридор с галереей, тронным залом и хранилищем символа холода.

Как добраться до резиденции Чысхаана?

Если вы путешествуете из столицы, билет на самолёт по маршруту Москва – Якутск – Москва обойдётся примерно в 44 800 рублей. Из столицы Республики Саха до резиденции Чысхаана можно доехать на автомобиле или заказать специальный тур.

Что посмотреть в Татарстане? Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы

Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы (татарские Дед Мороз и Снегурочка). Фото © tatar-moroz.ru

Кыш Тенгресе — зимнее божество. В народе его прозвали Кыш Бабай. Он отвечает за весёлое празднование Нового года в самую длинную ночь в году — Кара Тон — 22 декабря. У него также есть внучка Кар Кызы — это татарская версия Снегурочки. Встретиться с персонажами можно в резиденции, которая находится в селе Новый Кырлай. Она открывается для посетителей в начале декабря и работает до конца января — в это время там проходят развлекательные мероприятия для детей.

Как добраться до резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы?

Перелёт Москва – Казань – Москва будет стоить около 5560 рублей. До села Яна Кырлай из Казани можно доехать на арендованном автомобиле или такси.

Что посмотреть в Бурятии? Резиденция Сагаана Убгена

Резиденция Сагаана Убгена, расположенная в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ. Фото © нашэтномузей.рф

Бурятского Деда Мороза зовут Сагаан Убген — в переводе с местного языка его имя означает "белый старец". В фольклоре монгольских народов он считается хранителем жизни и долголетия, а также символом плодородия и благоденствия в буддийском пантеоне. Сагаан Убген ходит с посохом с головой дракона и носит белую шубу. Он проживает в резиденции, которая располагается в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ.

Как добраться до резиденции Сагаана Убгена из Москвы?

Средняя стоимость билетов на самолёт Москва – Улан-Удэ – Москва — 27 900 рублей. Из центра столицы Бурятии до резиденции можно доехать на автомобиле или маршрутке № 37 (остановка "Дом отдыха "Учитель").

Что посмотреть в Карелии? Резиденция Талви Укко

Резиденция Талви Укко. Фото © talvi-ukko.ru

Талви Укко отличается от традиционного Деда Мороза тем, что носит лисью шапку и ездит в нартах, запряжённых ездовыми собаками. Познакомиться с его верными псами и самим прокатиться на собачьей упряжке можно в резиденции в посёлке Чална. В доме карельского Деда Мороза регулярно проходят фестивали и другие развлекательные мероприятия. Там можно встретить и других питомцев Талви Укко и попробовать традиционные карельские пироги.

Как добраться до резиденции Талви Укко из Москвы?

Билет на самолёт Москва – Петрозаводск – Москва стоит около 6300 рублей. Из столицы Карелии необходимо добраться до посёлка Чална, сделать это можно на автомобиле или такси.

Что посмотреть в Удмуртии? Резиденция Тол Бабая

Резиденция Тол Бабая. Фото © VK / Тол Бабай

Тол Бабай известен тем, что носит фиолетовую шубу и дарит подарки в берестяном коробе. Он живёт в усадьбе в посёлке Шаркан, который местные жители часто называют "удмуртской Швейцарией" за живописные виды. У Тол Бабая есть внучка Лымыныл. Сказочные герои с радостью принимают гостей в своей резиденции, устраивают экскурсии и развлекательные мероприятия для всех желающих.

Как добраться до резиденции Тол Бабая?

Стоимость перелёта Москва – Ижевск – Москва около 8100 рублей. Расстояние от Ижевска до Шаркана — 90 километров, его можно преодолеть на арендованном автомобиле. Также можно сначала добраться до Воткинска на электричке, а затем с автовокзала на автобусе доехать до посёлка, где расположена резиденция Тол Бабая и Лымыныл.

Что посмотреть в Марий Эл? Резиденция Юшто Кугыза

Резиденция Юшто Кугыза. Фото © visit-mariel.ru

Марийского Деда Мороза зовут Юшто Кугыз. На языке народа мари его имя означает "холодный дедушка". Этот зимний волшебник проживает на самом севере Марий Эл, в селе Кукнур, там и расположена его резиденция. В ней посетители могут узнать о других героях национального марийского фольклора, увидеть местные достопримечательности, прогуляться по сказочной тропе, а также сыграть в старинные народные игры.

Как добраться до резиденции Юшто Кугыза?

Путешествие из Москвы в Йошкар-Олу на самолёте туда и обратно обойдётся в сумму около 13 200 рублей. Из столицы Республики Марий Эл до посёлка Кукнур можно доехать на автомобиле или приобрести экскурсионный тур.

Что посмотреть в ЯНАО? Резиденция Ямала Ири

Резиденция Ямала Ири. Фото © ямалири.рф

Ямал Ири — ямальский Дед Мороз, его имя в переводе означает "дедушка Ямала". Он живёт за Полярным кругом — в Салехарде. Согласно легенде, у Ямала Ири есть волшебная сила, которую передали ему добрые духи Севера. Познакомиться с местным Дедом Морозом можно в природно-этнографическом комплексе в Горнокнязевске.

Как добраться до резиденции Ямала Ири?

Стоимость перелёта Москва – Салехард – Москва составляет 21 200 рублей. Резиденция Ямала Ири находится в 10 километрах от города, поэтому до неё можно добраться не только на личном автомобиле, но и на маршрутке № 502 или № 507.

Что посмотреть в Чувашии? Резиденция Хель Мучи

Резиденция Хель Мучи. Фото © old-chebs.cap.ru

Деда Мороза в Чувашии зовут Хель Мучи — это местный зимний волшебник-даритель. С чувашского его имя переводится как "старик Мороз". Его резиденция находится в деревне Кшауши. В ней Хель Мучи постоянно принимает гостей, которым предлагает присоединиться к празднованию традиционного чувашского новогоднего праздника Сурхури (отмечается в период зимнего солнцестояния. — Прим. Лайфа).

Как добраться до резиденции Хель Мучи?

Билет на самолёт Москва – Чебоксары – Москва обойдётся примерно в 6700 рублей. Из столицы Чувашии до этнокомплекса можно доехать на автомобиле или на автобусе № 193, который идёт от пригородного вокзала до посёлка Мижеры.

Что посмотреть в Великом Устюге? Резиденция Деда Мороза

Резиденция Деда Мороза в Великом Устюге. Фото © ТИЦ Вологодской области

Этот всеми любимый персонаж не нуждается в представлении. С 1998 года родиной Деда Мороза считается Великий Устюг — небольшой город в Вологодской области, который в последнее время называют "сказочной столицей России". В городе сформирована большая "дедморозовская" инфраструктура: загородная вотчина с многочисленными развлекательными объектами, городская резиденция, почта Деда Мороза, дом моды и много другого интересного.

Как можно добраться до вотчины Деда Мороза?

Как доехать до Великого Устюга из Москвы? На поезде, билет обойдётся в 7300 рублей. До самого дома Деда Мороза удобнее всего добираться на автомобиле.