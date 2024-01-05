Хозяева побеспокоились о безопасности своих питомцев, и вот 10 фото, какая милота из этого вышла

О безопасности нужно думать не только нам, людям, но и питомцам! Так как они на это особо не способны, хозяевам приходится брать инициативу на себя. Собрали 10 очаровательных фото, когда животных "упаковали" по всем правилам.