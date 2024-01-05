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5 января, 10:00

Хозяева побеспокоились о безопасности своих питомцев, и вот 10 фото, какая милота из этого вышла

О безопасности нужно думать не только нам, людям, но и питомцам! Так как они на это особо не способны, хозяевам приходится брать инициативу на себя. Собрали 10 очаровательных фото, когда животных "упаковали" по всем правилам.

"Непонятно, кого именно обезопасили", — Пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Малышам пристегнуть ремни!" TheNote7.

Фото © Reddit / TheNote7

Фото © Reddit / TheNote7

"Лабрадор из лаборатории! Окли служебная собака по борьбе с диабетом, которой приходится носить средства индивидуальной защиты в лаборатории, чтобы защититься от химических брызг", — enterpriseF-love.

Фото © Reddit / enterpriseF-love

Фото © Reddit / enterpriseF-love

"Шлем надень тоже!" CuteBandi.

Фото © Reddit / CuteBandi

Фото © Reddit / CuteBandi

"Примеряет свой новый шлем для мотоцикла", CalgaryMom2Three.

Фото © Reddit / CalgaryMom2Three

Фото © Reddit / CalgaryMom2Three

"У меня самый милый пассажир!" sarhan182.

Фото © Reddit / sarhan182

Фото © Reddit / sarhan182

"Служебная собака должна носить средства индивидуальной защиты в лаборатории", — kevinowdziej.

Фото © Reddit / kevinowdziej

Фото © Reddit / kevinowdziej

"Он под надёжной защитой!" szymon362.

Фото © Reddit / szymon362

Фото © Reddit / szymon362

"Безопасность превыше всего!" shxrylkay.

Фото © Reddit / shxrylkay

Фото © Reddit / shxrylkay

"У моей 15-летней чихуа-хуа очень чувствительные глаза из-за атрофии радужки. Вот она в своих защитных очках для собак. Эта фотка поднимает настроение каждый раз, надеюсь, у вас будет такой же эффект", — Amazonian_Broad.

Фото © Reddit / Amazonian_Broad

Фото © Reddit / Amazonian_Broad

Эти 10 питомцев в праздничных костюмчиках точно вернут вам потерянное новогоднее настроение
Эти 10 питомцев в праздничных костюмчиках точно вернут вам потерянное новогоднее настроение
Обложка ©

Reddit / CuteBandi / Amazonian_Broad

Сергей Трофимов
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