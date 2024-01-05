Хозяева побеспокоились о безопасности своих питомцев, и вот 10 фото, какая милота из этого вышла
О безопасности нужно думать не только нам, людям, но и питомцам! Так как они на это особо не способны, хозяевам приходится брать инициативу на себя. Собрали 10 очаровательных фото, когда животных "упаковали" по всем правилам.
"Непонятно, кого именно обезопасили", — Пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
"Малышам пристегнуть ремни!" — TheNote7.
Фото © Reddit / TheNote7
"Лабрадор из лаборатории! Окли — служебная собака по борьбе с диабетом, которой приходится носить средства индивидуальной защиты в лаборатории, чтобы защититься от химических брызг", — enterpriseF-love.
Фото © Reddit / enterpriseF-love
"Шлем надень тоже!" — CuteBandi.
Фото © Reddit / CuteBandi
"Примеряет свой новый шлем для мотоцикла", — CalgaryMom2Three.
Фото © Reddit / CalgaryMom2Three
"У меня самый милый пассажир!" — sarhan182.
Фото © Reddit / sarhan182
"Служебная собака должна носить средства индивидуальной защиты в лаборатории", — kevinowdziej.
Фото © Reddit / kevinowdziej
"Он под надёжной защитой!" — szymon362.
Фото © Reddit / szymon362
"Безопасность превыше всего!" — shxrylkay.
Фото © Reddit / shxrylkay
"У моей 15-летней чихуа-хуа очень чувствительные глаза из-за атрофии радужки. Вот она в своих защитных очках для собак. Эта фотка поднимает настроение каждый раз, надеюсь, у вас будет такой же эффект", — Amazonian_Broad.
Фото © Reddit / Amazonian_Broad
Reddit / CuteBandi / Amazonian_Broad