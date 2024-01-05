Россиянам назвали способ поменять жизнь и съездить в отпуск, он подходит только курильщикам

За те деньги, которые россияне тратят ежегодно на сигареты, можно поправить здоровье или съездить в отпуск. Об этом RuNews24 рассказал кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета университета "Синергия" Евгений Машковский.

Кроме того, он назвал неоправданными утверждения, что после повышения цен на сигареты граждане перейдут на контрафактную продукцию. По мнению эксперта, нет таких понятий, как качественные или некачественные сигареты, так как подобная продукция наносит организму непоправимый вред: канцерогенные вещества, смолы и дым накапливаются в лёгких и вызывают хронические нарушения дыхательной системы. Кроме того, вряд ли курильщики будут экономить на чём-то важном, лишь бы приобрести очередную пачку.

"Может быть, заядлые курильщики всё равно продолжат курить, но для тех, кто только начинает курить, и для молодёжи финансовый фактор может стать решающим при попытке отказаться от курения. Человек подсчитывает свои финансы и понимает, как много денег он ежегодно тратит на сигареты — в целом от 50 до 100 тысяч рублей в год. За эти деньги он мог бы съездить в отпуск, пройти обучение или поправить здоровье. Для многих людей понимание того, что эти деньги можно потратить не во вред собственному здоровью, а с пользой, будет стимулом бросить курить", — рассказал Машковский.

Он также обратил внимание, что повышение цен на сигареты — оправданная мера, хоть это и не ключевое звено в процессе борьбы с курением.