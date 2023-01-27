В России с 1 марта повысятся ставки акцизов на сигареты и жидкости для вейпов

В России с 1 марта увеличатся ставки акцизов на сигареты и папиросы (2%), а также на жидкости для вейпов и нагреваемый табак. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации, его подписал президент РФ Владимир Путин.

Как уточняется в сопроводительных материалах, закон совершенствует систему налогообложения никотиносодержащей продукции и устраняет двойное налогообложение (как устройств, так и их содержимого). При этом сами вейпы и устройства для нагревания табака (IQOS) выйдут из-под акциза.

Так, согласно документу, ставка акциза на сигареты и папиросы до 31 декабря этого года будет составлять 2603 рубля за одну тысячу штук плюс 16% расчётной стоимости, которая исчисляется из максимальной розничной цены, но не менее 3536 рублей за одну тысячу штук. Ставка акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина же увеличится на 11% и будет составлять 20 рублей за один миллилитр. Кроме того, ставка акциза на стики для IQOS и другой нагреваемый табак составит 8669 рублей за один килограмм.