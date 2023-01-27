Захарова: МИД РФ шокирован нападением на Посольство Азербайджана в Иране
Российский МИД осуждает инцидент с нападением на Посольство Азербайджана в Тегеране и выражает поддержку азербайджанским коллегам. Об этом написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в пятницу в своём телеграм-канале.
"Шокированы очередным нападением на Посольство Азербайджана, в ходе которого был убит сотрудник охраны. Выражаем соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам!" — отметила она.
Захарова проанонсировала, что вскоре МИД России выпустит расширенное заявление по следам инцидента.
Напомним, что утром в пятницу неизвестный с автоматом напал на Посольство Азербайджана в Тегеране, прорвался через охранный пост и убил начальника охранной службы, а также ранил двух его коллег.
ТАСС / Валерий Шарифулин