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27 января, 07:23

Захарова: МИД РФ шокирован нападением на Посольство Азербайджана в Иране

Российский МИД осуждает инцидент с нападением на Посольство Азербайджана в Тегеране и выражает поддержку азербайджанским коллегам. Об этом написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в пятницу в своём телеграм-канале.

"Шокированы очередным нападением на Посольство Азербайджана, в ходе которого был убит сотрудник охраны. Выражаем соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам!" — отметила она.

Захарова проанонсировала, что вскоре МИД России выпустит расширенное заявление по следам инцидента.

Напомним, что утром в пятницу неизвестный с автоматом напал на Посольство Азербайджана в Тегеране, прорвался через охранный пост и убил начальника охранной службы, а также ранил двух его коллег.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Марина Калегина

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