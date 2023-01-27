Захарова: МИД РФ шокирован нападением на Посольство Азербайджана в Иране

Российский МИД осуждает инцидент с нападением на Посольство Азербайджана в Тегеране и выражает поддержку азербайджанским коллегам. Об этом написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в пятницу в своём телеграм-канале.

"Шокированы очередным нападением на Посольство Азербайджана, в ходе которого был убит сотрудник охраны. Выражаем соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам!" — отметила она.

Захарова проанонсировала, что вскоре МИД России выпустит расширенное заявление по следам инцидента.