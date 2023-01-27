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27 января, 07:05

Глава "Ростеха" Чемезов опроверг слухи о "снарядном голоде" российских войск

Российские войска не испытывают нехватку снарядов из-за проведения специальной военной операции, а публикации западных СМИ об этом не имеют ничего общего с реальностью. Такое заявление в беседе с РИА "Новости" сделал глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Разговоры, которые сегодня ведут наши недруги, о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, снаряды, ещё что-то, — это полная ерунда <…> По заказу Минобороны мы увеличили в несколько раз производство боеприпасов, а по некоторым видам оно увеличено на несколько порядков", — сказал глава госкорпорации.

При этом Чемезов отметил, что в рамках СВО российские войска действительно расходуют большое количество боеприпасов — как обычных патронов, так и ракет.

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Помимо этого глава "Ростеха" также рассказал, что подведомственные госкорпорации предприятия ведут разработку разведывательно-ударных дронов, способных атаковать роем.

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Kremlin.ru

Максим Плетнёв

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