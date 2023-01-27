В России начали разработку дронов, способных атаковать роем
Чемезов: "Ростех" разрабатывает дроны, способные атаковать роем
Для нужд специальной военной операции предприятия "Ростеха" готовят к выпуску разведывательно-ударные коптеры. Гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов рассказал, что они будут способны бить по противнику в составе роя.
"Создаются также малые тактические коптеры, которые способны вести разведку, автоматически обнаруживать противника и наводить артиллерию. Могут осуществлять сброс гранат и наносить удары в составе роя", — цитирует РИА "Новости" Чемезова.
Техника в этой категории существенно повлияла на ведение боевых действий и изменила их характер, отметил Чемезов. По его словам, это понимание есть и у госкорпорации, и у Минобороны, и это даёт в работе тесную связку. Глава "Ростеха" выразил готовность поставлять беспилотники в соответствии с потребностями ведомства. Говоря о тех, которые уже задействованы на фронте, руководитель корпорации привёл в пример беспилотники "Ланцет" разработки "Калашникова". Он указал на то, что они в зоне СВО применяются "интенсивно и очень результативно".
Ранее Лайф писал, что "Ростех" в ближайшее время запустит производство новейших средств РЭБ и борьбы с дронами. В течение 1–2 месяцев планируется завершить госиспытания и перейти к серийному производству.
Новости
Секретного сплава не будет: Украина может получить "урезанные" танки Amrams
сегодня в 03:06
В Петербурге боятся "внезапных" пешеходов, а в Новосибирске — "резких" водителей: Автомобилисты рассказали о своих страхах на дороге
сегодня в 03:00
Власти задумались о продлении выпуска "упрощённых" автомобилей
сегодня в 02:59
Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин