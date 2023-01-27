В России начали разработку дронов, способных атаковать роем

Техника в этой категории существенно повлияла на ведение боевых действий и изменила их характер, отметил Чемезов. По его словам, это понимание есть и у госкорпорации, и у Минобороны, и это даёт в работе тесную связку. Глава "Ростеха" выразил готовность поставлять беспилотники в соответствии с потребностями ведомства. Говоря о тех, которые уже задействованы на фронте, руководитель корпорации привёл в пример беспилотники "Ланцет" разработки "Калашникова". Он указал на то, что они в зоне СВО применяются "интенсивно и очень результативно".