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27 января, 03:15

В России начали разработку дронов, способных атаковать роем

Чемезов: "Ростех" разрабатывает дроны, способные атаковать роем

Для нужд специальной военной операции предприятия "Ростеха" готовят к выпуску разведывательно-ударные коптеры. Гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов рассказал, что они будут способны бить по противнику в составе роя.

"Создаются также малые тактические коптеры, которые способны вести разведку, автоматически обнаруживать противника и наводить артиллерию. Могут осуществлять сброс гранат и наносить удары в составе роя", — цитирует РИА "Новости" Чемезова.

Техника в этой категории существенно повлияла на ведение боевых действий и изменила их характер, отметил Чемезов. По его словам, это понимание есть и у госкорпорации, и у Минобороны, и это даёт в работе тесную связку. Глава "Ростеха" выразил готовность поставлять беспилотники в соответствии с потребностями ведомства. Говоря о тех, которые уже задействованы на фронте, руководитель корпорации привёл в пример беспилотники "Ланцет" разработки "Калашникова". Он указал на то, что они в зоне СВО применяются "интенсивно и очень результативно".

Ростех нарастил выпуск ракет к комплексу "Искандер"

Ростех нарастил выпуск ракет к комплексу "Искандер"

Ранее Лайф писал, что "Ростех" в ближайшее время запустит производство новейших средств РЭБ и борьбы с дронами. В течение 1–2 месяцев планируется завершить госиспытания и перейти к серийному производству.

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Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Арина Родионова

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