В Петербурге боятся "внезапных" пешеходов, а в Новосибирске — "резких" водителей: Автомобилисты рассказали о своих страхах на дороге

Столкновение с другими авто (37%) и повреждение машины посторонними предметами, такими как отлетевший камень (24%), являются самыми распространёнными причинами ДТП в России. Такие данные привели Лайфу "Группа Ренессанс страхование" и сервис по проверке и подбору автомобилей "Автокод". Там рассказали, что обычно именно в январе частота крупных аварий возрастает больше чем на четверть.

"Летом и осенью доля тотальных повреждений (при которых восстановление автомобиля экономически нецелесообразно) одинакова и в среднем составляет около 2%. Зимой доля "тоталей" увеличивается, а максимальный рост приходится на январь (+26% к среднему). Чаще всего это связано с погодными условиями в зимний период — скользким дорожным покрытием и недостаточной видимостью", — пояснил вице-президент по автострахованию компании "Ренессанс страхование" Сергей Демидов.

Большинство участников исследования (90%) рассказали, что хотя бы раз в год сталкиваются с происшествиями на дороге. С 3% из них это происходит каждую неделю, с 3% — каждый месяц. Относительно страхов за рулём почти половина (48%) озвучили опасения, связанные с пешеходами, внезапно выбегающими на дорогу. Больше всего этого боятся в Санкт-Петербурге (48% опрошенных из этого города).На втором месте — потеря контроля над автомобилем (36%), а на третьем — боязнь неожиданного появления животного (34%). Это топ-3 страхов у 75% москвичей и 56% жителей Красноярска. 34% респондентов опасаются агрессивных водителей на дороге. Такой страх особо присущ автолюбителям из Новосибирска (24%).

Водители также поделились, что во избежание ДТП большинство держат дистанцию на дороге (59%) и используют сигналы поворота при перестроении (54%). 43% респондентов считают, что важно снижать скорость при движении по городу, и стараются не отвлекаться на телефон (42%). 38% стараются не провоцировать других на ответную агрессию, а 36% водителей проверяют системы машины на исправность перед каждой поездкой. 20% не слушают громкую музыку при движении.