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27 января, 02:49

"Лёд живой": На Сахалине рыбаков едва не утащило в море

На Сахалине лёд проломился под палатками рыбаков

В районе устья Найбы в Долинском районе на побережье Сахалина у рыбаков под палаткой резко провалился лёд. По словам одного из них, во всём виновата нахлынувшая ниоткуда большая волна. Вещи вместе с рыбацким шатром унесло в открытое море.

Рыбак с Сахалина рассказывает, как его палатку унесло на развалившейся под ней льдине. Видео © Telegram-канал / Томари — Сахалин. Сегодня лучше, чем вчера?!

"Переломало весь лёд, вдалеке палатка, мы там сидели, всё утащило море. Лёд живой, плавает. Короче, волна какая-то подошла, переломала всё. Весь лёд в труху превратился", — комментирует рыбак своё же видео, размещённое в местном Telegram-канале.

Местные СМИ пишут, что в этот момент там на разных участках находились ещё несколько небольших групп рыбаков. В этот раз всем повезло и не понадобилась помощь спасателей — все эвакуировались самостоятельно.

В погоне за уловом: На Сахалине рыбаки утопили экскаватор

В погоне за уловом: На Сахалине рыбаки утопили экскаватор

Ранее Лайф писал, что на Сахалине рыбаки утопили микроавтобус. На озере Изменчивом автовладелец лишился транспорта: тот проломил лёд.

Обложка ©

Telegram-канал / Томари — Сахалин. Сегодня лучше, чем вчера?!

Арина Родионова

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