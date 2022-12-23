Рискнули и проиграли: На Сахалине рыбаки утопили микроавтобус
На Сахалине рыбаки утопили микроавтобус в озере
Микроавтобус, проломивший лёд на озере Изменчивое на Сахалине. Обложка @ Telegram / kNmNzJi"
На Сахалине с начала сезона уже второй раз рыбаки теряют автомобиль по неосторожности. На озере Изменчивом автовладелец лишился микроавтобуса: тот проломил лёд. Об этом рассказали в местном Telegram-канале.
"22 декабря на озере Изменчивое в Корсаковском районе притонул микроавтобус", — говорится в сообщении.
Сахалинцы рассказали, что на днях по льду озера гонял автомобилист, невзирая на предупреждения МЧС об опасности. А в Ногликском районе под лёд провалился автомобиль Nissan.
Ранее в городе Долинске на Сахалине мужчина полез в люк, чтобы спасти провалившуюся в него собаку. Как рассказала хозяйка животного, собака играла со снежком и упала в яму с ледяной водой по улице Севастьянова.