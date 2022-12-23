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23 декабря, 01:59

Рискнули и проиграли: На Сахалине рыбаки утопили микроавтобус

На Сахалине рыбаки утопили микроавтобус в озере

<p>Микроавтобус, проломивший лёд на озере Изменчивое на Сахалине. Обложка @ Telegram / <a href="https://t.me/s/kNmNzJi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kNmNzJi"</a></p>

Микроавтобус, проломивший лёд на озере Изменчивое на Сахалине. Обложка @ Telegram / kNmNzJi"

На Сахалине с начала сезона уже второй раз рыбаки теряют автомобиль по неосторожности. На озере Изменчивом автовладелец лишился микроавтобуса: тот проломил лёд. Об этом рассказали в местном Telegram-канале.

"22 декабря на озере Изменчивое в Корсаковском районе притонул микроавтобус", — говорится в сообщении.

В погоне за уловом: На Сахалине рыбаки утопили экскаватор

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Сахалинцы рассказали, что на днях по льду озера гонял автомобилист, невзирая на предупреждения МЧС об опасности. А в Ногликском районе под лёд провалился автомобиль Nissan.

Ранее в городе Долинске на Сахалине мужчина полез в люк, чтобы спасти провалившуюся в него собаку. Как рассказала хозяйка животного, собака играла со снежком и упала в яму с ледяной водой по улице Севастьянова.

Анатолий Симоненко

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