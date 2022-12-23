Рискнули и проиграли: На Сахалине рыбаки утопили микроавтобус

На Сахалине с начала сезона уже второй раз рыбаки теряют автомобиль по неосторожности. На озере Изменчивом автовладелец лишился микроавтобуса: тот проломил лёд. Об этом рассказали в местном Telegram-канале.

"22 декабря на озере Изменчивое в Корсаковском районе притонул микроавтобус", — говорится в сообщении.

Сахалинцы рассказали, что на днях по льду озера гонял автомобилист, невзирая на предупреждения МЧС об опасности. А в Ногликском районе под лёд провалился автомобиль Nissan.