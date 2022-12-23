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23 декабря, 01:23

В мэрии Москвы заявили, что ковид стал управляемым

Вице-мэр Москвы Ракова заявила, что коронавирус стал управляемым

Коронавирусная инфекция, распространение которой ещё недавно было сложно прогнозировать, стала управляемой. Каких-то сюрпризов к концу года ковид не принёс. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Из непрогнозируемого заболевания сейчас ковид превратился по сути дела в управляемый, каких-то сюрпризов к концу года он нам не принес", — приводит РИА "Новости" её слова.

Как отметила Ракова, что сейчас многие эксперты сходятся во мнении, что коронавирус идёт по пути вырождения. Он уже вызывает лёгкие симптомы, не представляющие угрозу.

Вместе с тем вице-мэр отметила, что расслабляться пока рано. По её мнению, можно ожидать любых "сюрпризов".

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Агентство "Москва" \ Софья Сандурская

Андрей Григорьев

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