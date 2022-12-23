В США задумались об открытии курсов для зенитчиков ВСУ

Министерство обороны США рассматривает возможность обучения на одной из баз в Штатах украинских военных обращению с зенитно-ракетными комплексами Patriot. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на двух чиновников Пентагона.

Официально же пока сообщалось только о возможности такого обучения за пределами США, в одной из стран Европы.

"Министерство обороны обсуждает, не организовать ли подготовку полностью или частично в США вместо третьей страны", — говорится в статье.