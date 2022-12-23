В США задумались об открытии курсов для зенитчиков ВСУ
Politico: Обучение зенитчиков ВСУ на комплексах Patriot могут запустить в США
Министерство обороны США рассматривает возможность обучения на одной из баз в Штатах украинских военных обращению с зенитно-ракетными комплексами Patriot. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на двух чиновников Пентагона.
Официально же пока сообщалось только о возможности такого обучения за пределами США, в одной из стран Европы.
"Министерство обороны обсуждает, не организовать ли подготовку полностью или частично в США вместо третьей страны", — говорится в статье.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что комплексы Patriot, которые в скором времени будут переданы американскими партнёрами Киеву, — достаточно старая система, она работает хуже российского С-300. Он выразил уверенность в том, что российские военные эти комплексы быстро "пощёлкают".
Wikipedia / Hunini