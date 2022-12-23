Врач назвала процедуру в парикмахерской, способную довести до инсульта

Мытьё головы над раковиной в парикмахерской может привести к инсульту. Об этом рассказала невролог Анна Серга. Она пояснила, что такая услуга связана с негативным воздействием на сосуды, питающие головной мозг.

"Парикмахерский инсульт — это крайне редкое состояние, в медицинской литературе описано всего лишь пять случаев у женщин, которые после мытья головы в салоне красоты отметили клинику ишемического инсульта в бассейне позвоночных артерий (задняя черепная ямка)", — рассказала Серга в интервью радио Sputnik.

Если у человека выраженный атеросклероз, например, позвоночных артерий, то такая процедура может послужить фактором риска для нарушения кровообращения. В группе риска теоретически находятся и мужчины. Предрасположенности к "парикмахерскому инсульту" не существует, поэтому нужно просто заниматься профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, сказала врач.

"Если человек проходит скрининг, регулярно наблюдается у терапевта, кардиолога по поводу профилактики сосудистых заболеваний, и если по данным, например, УЗИ сосудов головного мозга у него выявлено серьезное атеросклеротическое поражение, лучше избегать таких поз. Если с сосудами нет ничего страшного, риски минимальные", — считает Серга.