Визит Зеленского признали признаком серьёзных проблем у Киева

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США говорит о том, что Киев не добивается успехов в противодействии России. Такое мнение высказал американский историк, профессор Хэл Брендс в статье для Bloomberg.

"Зеленский не приехал бы в Вашингтон, если бы всё было хорошо", — считает он.

Брендс пишет, что Белый дом начинает уставать от финансирования Украины. По его мнению, Киеву пора волноваться из-за настроений республиканцев, которые по итогам недавних выборов получили большинство в Палате представителей Конгресса США. На этом фоне, полагает обозреватель, перспективы поддержки со стороны США для властей Украины становятся всё более неясными. К тому же ряд политиков в США обеспокоены истощением запасов оружия самих Штатов из-за поставок Киеву.

"Чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше его требования будут конкурировать в сознании американских политиков с требованиями других непредвиденных обстоятельств, с которыми может столкнуться Вашингтон", — резюмирует Брендс.