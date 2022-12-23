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23 декабря, 00:25

Визит Зеленского признали признаком серьёзных проблем у Киева

Bloomberg: Визит президента Зеленского в США говорит о неудачах Киева

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США говорит о том, что Киев не добивается успехов в противодействии России. Такое мнение высказал американский историк, профессор Хэл Брендс в статье для Bloomberg.

"Зеленский не приехал бы в Вашингтон, если бы всё было хорошо", — считает он.

Брендс пишет, что Белый дом начинает уставать от финансирования Украины. По его мнению, Киеву пора волноваться из-за настроений республиканцев, которые по итогам недавних выборов получили большинство в Палате представителей Конгресса США. На этом фоне, полагает обозреватель, перспективы поддержки со стороны США для властей Украины становятся всё более неясными. К тому же ряд политиков в США обеспокоены истощением запасов оружия самих Штатов из-за поставок Киеву.

"Чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше его требования будут конкурировать в сознании американских политиков с требованиями других непредвиденных обстоятельств, с которыми может столкнуться Вашингтон", — резюмирует Брендс.

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Как рассказывал Лайф, в Белом доме у Зеленского состоялась двусторонняя встреча с Байденом. Лидера Украины раскритиковали за визит туда в свитере. Не обошлось и без оговорок со стороны президента Штатов. Затем лидер Украины выступил на заседании обеих палат Конгресса. Это второй визит Зеленского в США в роли президента и первый с начала российской специальной военной операции на Украине.

Обложка ©

Офис президента Украины

Андрей Григорьев

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