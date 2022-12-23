В КНДР заявили о "кровавой трагедии" из-за оружия США на Украине
МИД КНДР: Поставки США оружия на Украину привели к кровавой трагедии
Поставки американского вооружения Киеву являются преступными, заявил представитель МИД КНДР. Он считает, что США таким образом "породили кровавую трагедию" на Украине. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Международное сообщество, прежде чем прислушиваться к беспочвенной "версии об оружейных сделках" между КНДР и РФ, сфабрикованной рядом нездоровых сил с разными целями, должно фокусироваться на преступных действиях США", — заявили в МИД КНДР.
Представитель министерства добавил, что США "массированно закачивают на Украину разные виды смертоносных вооружений и порождают кровавую трагедию и разрушение в этой стране".
Ранее Лайф писал, что власти КНДР официально ответили на заявления о поставках оружия в Россию. Они опровергли соответствующие утверждения американских официальных лиц.
Напомним, ранее в Белом доме заявили, будто КНДР якобы поставляет России "значительное число" артиллерийских снарядов для последующего использования в ходе специальной военной операции на Украине. Ещё в сентябре в Минобороны Северной Кореи опровергали подобные утверждения, подчёркивая, что Пхеньян не поставлял и не планирует поставлять России оружие или боеприпасы.