В КНДР заявили о "кровавой трагедии" из-за оружия США на Украине

Поставки американского вооружения Киеву являются преступными, заявил представитель МИД КНДР. Он считает, что США таким образом "породили кровавую трагедию" на Украине. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Международное сообщество, прежде чем прислушиваться к беспочвенной "версии об оружейных сделках" между КНДР и РФ, сфабрикованной рядом нездоровых сил с разными целями, должно фокусироваться на преступных действиях США", — заявили в МИД КНДР.

Представитель министерства добавил, что США "массированно закачивают на Украину разные виды смертоносных вооружений и порождают кровавую трагедию и разрушение в этой стране".

Ранее Лайф писал, что власти КНДР официально ответили на заявления о поставках оружия в Россию. Они опровергли соответствующие утверждения американских официальных лиц.