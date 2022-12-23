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22 декабря, 21:30

Власти КНДР официально ответили на заявления о поставках оружия в Россию

МИД КНДР опроверг сообщения о поставках оружия в Россию

Власти Северной Кореи опровергли утверждения американских официальных лиц о том, что Пхеньян якобы поставляет оружие России. Об этом сообщает южнокорейское агентство Рёнхап.

"Сообщения о поставках военных грузов в Россию сфабрикованы", — приводит агентство заявление МИД КНДР.

В ООН отреагировали на заявления о поставках оружия из КНДР в Россию

В ООН отреагировали на заявления о поставках оружия из КНДР в Россию

Лайф рассказывал, что ранее в Белом доме заявили, будто КНДР якобы поставляет России "значительное число" артиллерийских снарядов для последующего использования в ходе специальной военной операции на Украине. Ещё в сентябре в Минобороны Северной Кореи опровергали подобные утверждения, подчёркивая, что Пхеньян не поставлял и не планирует поставлять России оружие или боеприпасы.

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"Нодон Синмун"

Андрей Григорьев

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