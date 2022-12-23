Внук генерала де Голля указал на общность судеб Франции и России

Францию и Россию объединяет общность судеб, на которых и базируются отношения между двумя странами. Такое мнение высказал внук бывшего лидера Франции генерала Шарля де Голля, французский экономист Пьер де Голль, выступая перед участниками собрания французской ассоциации "Франко-российский диалог" в Париже.

"Я верю в постоянство франко-российских отношений, поскольку Франция и Россия объединены общностью судьбы и интересов. Я уверен в сохранении и продолжении этого союза", — заявил он.

Пьер де Голль также рассказал, что в юности открыл для себя великую музыку Мусоргского, Стравинского, Римского-Корсакова, а также русскую литературу в романах Гоголя, Достоевского, Толстого. Он подчеркнул, что восхищается не только русским искусством, но и огромными просторами страны, её историей.

Де Голлль испытывает "самые тёплые чувства" к русскому народу. Он заявил, что хочет обратиться с посланием мира и надежды.