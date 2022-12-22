Россиянам объяснили, почему подарить кролика на Новый год — плохая идея
В Минприроды попросили россиян не дарить друг другу кроликов на Новый год
Минприроды РФ призвало соотечественников быть более ответственными в вопросах приобретения живых кроликов в виде подарка на Новый год. В ведомстве напомнили, что в законодательстве предусмотрена отдельная статья за жестокое обращение с животными.
Причиной беспокойство Минприроды, очевидно, послужил тот факт, что кролик является символом 2023 года и россияне могут усмотреть в этом ответ на вопрос, что дарить друзьям на праздник.
"Минприроды напоминает, что декоративные кролики требуют не меньше заботы и внимания, чем собака, кошка или другое домашнее животное. Импульсивные решения завести питомца к празднику часто заканчиваются тем, что потом люди избавляются от подарков: кроликов выбрасывают на улицу, где они погибают. Это жестоко. Кролики — живой организм, а не игрушка на новогодние каникулы", — приводит ТАСС комментарий пресс-службы Минприроды РФ.
Там также отметили, что сейчас совершенствуют законодательство для защиты животных от безответственности граждан.
Ранее московские питомники отчитались об увеличении спроса на кроликов до 10 раз в преддверии Нового года. Владельцы питомников сетуют, что с начала декабря спят всего по два-три часа в сутки — настолько много работы.
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