В ООН отреагировали на заявления о поставках оружия из КНДР в Россию

Организация Объединённых Наций (ООН) не обладает информацией о якобы имеющих место поставках оружия из КНДР в Россию, о которых говорят в Штатах. Об этом сообщил официальный представитель генсека организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд ранее заявила, что Вашингтон якобы может подтвердить, что КНДР завершила первоначальную поставку оружия группе "Вагнер".

"Я не видел этого заявления. Очевидно, что вопросы передачи оружия со стороны КНДР будут рассмотрены в рамках санкционного режима", — заявил Дюжаррик.

Нужно отметить, что никаких доказательств в заявлении Томас-Гринфилд о таких поставках приведено не было. Она пообещала поднять эту тему на заседаниях Совбеза. Дюжаррик заявил, что у него никакой более подробной информации в данный момент нет.