Опытные бортпроводники дали советы, как сделать полёт комфортнее

Большинство пассажиров из-за биологических часов легче переносят дневные полёты, при этом в ночных рейсах есть своя романтика, ведь это время красивых закатов. Об этом рассказала бортпроводница "Аэрофлота" Полина Верас.

"Есть биологический ритм у человека, и всё-таки он должен ночью спать. Особенно женщины. Поэтому для пассажиров я бы рекомендовала выбирать рейсы, которые осуществляются со взлётом утром либо днём", — сказала Верас в эфире радио "Комсомольская правда".

А её коллега Кристина Ольшевская дала другие советы. Она рассказала, что многие любят прийти в самолёт и сделать там красивую фотографию, поэтому наряжаются во что-то красивое, но неудобное.

"Но если вы летите куда-то далеко, вам предстоит там девятичасовой перелёт, хорошо, хотите сделать фотографию — сделайте. Но потом переоденьтесь. Возьмите что-нибудь комфортное для себя, которое не будет сковывать движения. То есть одежду, подушку", — посоветовала бортпроводница.

Например, она рекомендует для таких случаев спортивный костюм, худи, что-то на флисе. Также Кристина Ольшевская советует взять надувные подушки для сна. Они компактны и прослужат не одно путешествие.

"Можно тапочки взять. Потому что, допустим, в нашей авиакомпании тапочки предусматриваются, а в каких-то нет", — сказала бортпроводница.