Сенат США одобрил бюджет с многомиллиардной помощью Украине

Cенат Конгресса США проголосовал за утверждение бюджета страны на 2023 год в размере $1,7 триллиона. Этот документ предусматривает в том числе выделение $44,9 миллиарда на помощь Украине.

Расходная часть нового бюджета выше чем в 2022 году, когда этот показатель составлял $1,52 триллиона долларов. Примечательно, что большая часть денег пойдёт на оборону — $858 миллиардов долларов. Соответственно на расходы, не связанные с обороной, выделено $722,5 миллиарда.

44,9 миллиарда долларов пойдут на экстренную поддержку Украины, а также союзников по НАТО. Более 300 миллионов долларов выделяется на "противодействие влиянию России".