Футболисту-любителю пообещали карьеру Месси в Подмосковье, но кинули на деньги

Юный футболист-любитель так отчаянно мечтал сделать карьеру футболиста не хуже, чем у Месси, что не заметил, как нарвался на мошенников в Сети. Злоумышленники пообещали парню карьеру в одном из популярных ФК, но вместо этого кинули на деньги.

Как узнал Лайф, 19-летний студент Макар считал своим кумиром Месси и мечтал сделать блестящую карьеру футболиста. В какой-то момент парню в социальных сетях написал некий Денис, который представился сотрудником ФК "Сатурн" и пригласил его на просмотр.

Однако в процессе переписки выяснилось, что просмотреть якобы могут лишь обладателей первого спортивного разряда, которого у нашего героя не было. Другой "предприимчивый сотрудник клуба" — Александр — предложил уладить это небольшое недоразумение всего за 8200 рублей. Одурманенный мечтой Макар отослал деньги, а потом — ещё девять тысяч на "форму" и чуть больше трёх — за "проживание".

Таким образом Макар лишился более 20 тысяч рублей, но всё-таки получил приглашение на просмотр. Однако, прибыв в "Сатурн", узнал, что никакого Дениса и Александра там не знают и Макара там не ждали. С разбитым сердцем несостоявшийся футболист отправился в полицию. Злоумышленников ищут.