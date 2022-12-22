Москвичка лишилась 2 миллионов рублей, пытаясь вернуть украденные $100 тысяч

Жительница Москвы лишилась 2 миллионов рублей, когда доверилась мошенникам, которые пообещали вернуть украденные 100 тысяч долларов. История 28-летнего специалиста по доставке цветов Ирины берёт начало ещё в 2019 году, сообщает телеграм-канал SHOT.

Три года назад девушка доверилась "брокерам" и перевела 100 тысяч долларов, однако деньги исчезли в неизвестном направлении. Ирина унывать не стала и решила искать мошенников. Почти получилось — нашла новых аферистов. В декабре 2022 года цветочнице позвонил неизвестный и сообщил, что вычислил её доллары, — они на счету в Южной Корее. Но есть загвоздка, сказал он: чтобы вывести деньги, нужно внести ещё некоторую сумму на счёт. Ирина поверила и перевела несколькими платежами 2,1 миллиона рублей за семь дней, однако обещанных денег не получила.

Жертва обмана рассказала, что ей заморозили перевод и попросили выплатить налог, после оплаты выставили ещё одну сумму в $200 тысяч. Затем она обратилась в налоговую, но там развели руками. Ирина поняла, что снова оказалась в ловушке мошенников, и пошла в полицию.