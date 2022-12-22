Фитнес-блогерше из Москвы предложили подзаработать на Ozon и развели на 200 тыс. рублей
Мошенники через Ozon обманули жительницу Москвы на 200 тысяч рублей
Мошенники обманули фитнес-блогера из Москвы Викторию Вороницкую на 200 тысяч рублей, предложив подзаработать на маркетплейсе Ozon. Об этом она рассказала в беседе с телеграм-каналом SHOT.
Девушке в соцсетях написали мошенники и предложили следующую схему: закупить множество разных вещей, а затем вернуть потраченные деньги, да ещё и с процентами. Злоумышленники объяснили, что это нужно для увеличения продаж конкретных магазинов, чтобы поднять их рейтинг. Причём с каждой покупкой сумма увеличивалась: сначала это было 500 рублей, потом она выросла до 20 тысяч рублей, дальше — 50 тысяч рублей.
"Они мне выслали какую-то ссылку, чтобы скачать приложение, и дальше я должна была оформлять какие-то заказы. <...> И я даже не заметила сама, как платила с каждым хулиганством всё большую сумму, но мне говорили, что так надо, что это всё вернётся", — сказала Вороницкая.
Это продолжалось, пока девушке не позвонили из банка и не сообщили, что она связалась с мошенниками. При этом заказы, которые блогерша якобы оформила, так и не пришли. Как выяснилось, ссылка, которую ей прислали злоумышленники, является фейковой. Теперь полицейские разыскивают мошенников.
Ранее мошенники через "Тиндер" обманули жительницу Москвы на 1,7 млн рублей. Собеседник предложил ей купить автомобиль "Лексус" 2021 года, но сначала нужно было скинуть одну сумму, а потом другую.
VK / Виктория Вороницкая