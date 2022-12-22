Фитнес-блогерше из Москвы предложили подзаработать на Ozon и развели на 200 тыс. рублей

Мошенники обманули фитнес-блогера из Москвы Викторию Вороницкую на 200 тысяч рублей, предложив подзаработать на маркетплейсе Ozon. Об этом она рассказала в беседе с телеграм-каналом SHOT.

Девушке в соцсетях написали мошенники и предложили следующую схему: закупить множество разных вещей, а затем вернуть потраченные деньги, да ещё и с процентами. Злоумышленники объяснили, что это нужно для увеличения продаж конкретных магазинов, чтобы поднять их рейтинг. Причём с каждой покупкой сумма увеличивалась: сначала это было 500 рублей, потом она выросла до 20 тысяч рублей, дальше — 50 тысяч рублей.

"Они мне выслали какую-то ссылку, чтобы скачать приложение, и дальше я должна была оформлять какие-то заказы. <...> И я даже не заметила сама, как платила с каждым хулиганством всё большую сумму, но мне говорили, что так надо, что это всё вернётся", — сказала Вороницкая.

Это продолжалось, пока девушке не позвонили из банка и не сообщили, что она связалась с мошенниками. При этом заказы, которые блогерша якобы оформила, так и не пришли. Как выяснилось, ссылка, которую ей прислали злоумышленники, является фейковой. Теперь полицейские разыскивают мошенников.