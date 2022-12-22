Россиянам объяснили, почему опасно шутить над мошенниками

Мошенники из преступных кол-центров могут пользоваться похищенными хакерским путём базами данных сотовых операторов и некоторых российских банков. Поэтому у них есть набор минимальных персональных данных своих потенциальных жертв — номер мобильного телефона и ФИО, могут быть и паспортные данные и адреса. Поэтому, если абонент захочет пошутить над мошенниками, те иногда предпринимают ответные меры, рассказывает заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

"Тех, кто не повёлся на один вид обмана, но проявил агрессию, они "прогоняют" через все возможные способы отъёма денег с расчётом на то, что на каком-нибудь из них человек всё же проколется и переведёт деньги. И это будет для него самым худшим наказанием, а для мошенников — поводом для радости", — говорит Соловьёв агентству "Прайм".

Таким образом, "особо отличившиеся" в троллинге граждане могут попасть в специальный список, сообщил юрист. Ещё одним способом мести мошенников является использование номера гражданина в обзвоне потенциальных жертв. Сегодня, как поясняет эксперт, возможность звонков с подменных номеров на федеральном уровне перекрыта, однако злоумышленники используют ресурсы региональных телефонных компаний. Вот мошенники и ставят номер того, кому хотят отомстить, в качестве источника звонка. Обманутые люди указывают этот номер в своих заявлениях в правоохранительные органы.

"В целом всё это говорит о том, что с мошенниками не стоит разговаривать. При малейшем сомнении необходимо класть трубку и не играть в "телефонную рулетку", — подытожил Соловьёв.