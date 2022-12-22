Позавтракала в спешке: Из жительницы Подмосковья достали большой кусок курицы

В Подмосковье врачи видновской больницы извлекли из горла 48-летней женщины пятисантиметровый кусок курицы, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Она обратилась в больницу с жалобой на то, что не может глотать. У неё было неприятное ощущение распирания в горле, а также затруднённое дыхание. Врачи обследовали пациентку и нашли в верхней трети пищевода инородное тело и выраженный отёк слизистой гортани. Как оказалось, женщина завтракала второпях и подавилась куском курицы. Врачам пришлось немедленно извлечь его из горла.

"В срочном порядке эндоскопическим путём удалили кусок мяса размером 4 на 5 см. После оперативного вмешательства на протяжении суток женщина находилась под нашим наблюдением", — рассказала заведующая клинико-диагностическим отделением Татьяна Шашкова.

Женщину выписали из больницы на следующий день. Врачи напомнили, что важно пережёвывать пищу, не принимать жидкость вместе с твёрдой едой, не есть в спешке, выбирать для трапезы спокойное и комфортное место. При этом необходимо пользоваться ножом и вилкой, чтобы разрезать крупные куски, избегая самых опасных — имеющих размер диаметра гортани.