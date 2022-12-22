Hill: США могут бросить Украину как Афганистан

США могут начать действовать в собственных интересах в отношении Украины, как при выводе войск из Афганистана. Об этом пишет обозреватель издания Hill Харлан Ульман.

" На каком-то этапе США будут действовать в своих интересах, возможно, как поступила администрация Трампа на переговорах о выводе войск из Афганистана с талибами, а не с афганским правительством ", — подчеркнул Ульман.

По его словам, часть представителей Пентагона относятся к украинскому конфликту как к битве "большой России против маленькой России". Он обратил внимание, что Украина, скорее всего, не сумеет одолеть сильную Россию, если речь идёт о длительном конфликте. Журналист также высказался о поддержке Киева со стороны Белого дома и НАТО, которая заключается в оказании военной и прочей помощи. Однако её пакеты выдаются ограниченно, чтобы не допустить эскалации. Ульман выразил сомнение, что США и НАТО сохранят сплочённость в вопросе поддержки Украины.