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22 декабря, 01:08

Hill: США могут бросить Украину как Афганистан

Hill: США могут пойти на Украине на нечто схожее с выводом войск из Афганистана

США могут начать действовать в собственных интересах в отношении Украины, как при выводе войск из Афганистана. Об этом пишет обозреватель издания Hill Харлан Ульман.

"На каком-то этапе США будут действовать в своих интересах, возможно, как поступила администрация Трампа на переговорах о выводе войск из Афганистана с талибами, а не с афганским правительством", — подчеркнул Ульман.

По его словам, часть представителей Пентагона относятся к украинскому конфликту как к битве "большой России против маленькой России". Он обратил внимание, что Украина, скорее всего, не сумеет одолеть сильную Россию, если речь идёт о длительном конфликте. Журналист также высказался о поддержке Киева со стороны Белого дома и НАТО, которая заключается в оказании военной и прочей помощи. Однако её пакеты выдаются ограниченно, чтобы не допустить эскалации. Ульман выразил сомнение, что США и НАТО сохранят сплочённость в вопросе поддержки Украины.

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Обложка ©

Flickr / The White House

Анатолий Симоненко

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