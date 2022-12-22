Названы ошибки, провоцирующие выпадение волос

Выходить зимой на улицу без головного убора либо с не до конца высушенными волосами — две большие ошибки. Об этом заявила дерматовенеролог-трихолог Юлия Нагайцева. По её словам, простудные заболевания опасны не только сами по себе, но и из-за способности провоцировать различные осложнения, включая выпадение волос из-за повышенной температуры тела.

Влажные волосы в холод сами могут стать причиной возникновения простудного заболевания, подчеркнула медик. А во время борьбы с высокой температурой организм пытается быстрее восстановиться, направляя микроэлементы и витамины в жизненно важные системы и органы, из-за чего их поставка в волосы временно прекращается. Зимой волосы уходят в фазу покоя, которая может продлиться до трёх месяцев, а после неё человек может столкнуться с обильным выпадением волос. Классическим примером Нагайцева назвала алопецию на фоне перенесённого CoViD-19. Она отметила, что приём лекарств и витаминов тоже может спровоцировать выпадение волос.

"Если при простудном заболевании вы принимаете какие-то лекарственные средства, в том числе антибиотики, это тоже может привести к реактивному выпадению волос. Ряд лекарственных препаратов могут его провоцировать. Кроме того, в период заболевания люди начинают закидываться витаминами. Так, в последнее время у нас начали активно употреблять витамин А, который в больших дозировках вызывает выпадение волос", — рассказала в беседе с радио Sputnik Юлия Нагайцева.

По словам врача, если волосы продолжают редеть на протяжении четырёх-шести месяцев после болезни, это повод обратиться к медицинскому специалисту.