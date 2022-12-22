"Вместо оборудования — ноль": Ситуация с электроэнергией в Киеве признана наихудшей

Более половины (60%) трансформаторов в Киеве не работает, там сложилась наихудшая ситуация с электроснабжением. Об этом заявил гендиректор энергопоставляющей компании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.

"Никаких изменений к лучшему. Ситуация с поставками в Киеве сегодня самая жёсткая в стране. <...> Нет 60% трансформаторов. Невозможно поставлять электричество там, где вместо оборудования — ноль", — написал Коваленко в соцсетях.

Он сообщил, что Киев сейчас не может черпать электричество из энергосистемы страны. При этом ситуация ухудшится, отметил гендиректор энергопоставляющей компании, если что-нибудь случится с оставшимися 40% узлов.