"Вместо оборудования — ноль": Ситуация с электроэнергией в Киеве признана наихудшей
Энергетики Киева заявили о наихудшей ситуации с электроэнергией
Более половины (60%) трансформаторов в Киеве не работает, там сложилась наихудшая ситуация с электроснабжением. Об этом заявил гендиректор энергопоставляющей компании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.
"Никаких изменений к лучшему. Ситуация с поставками в Киеве сегодня самая жёсткая в стране. <...> Нет 60% трансформаторов. Невозможно поставлять электричество там, где вместо оборудования — ноль", — написал Коваленко в соцсетях.
Он сообщил, что Киев сейчас не может черпать электричество из энергосистемы страны. При этом ситуация ухудшится, отметил гендиректор энергопоставляющей компании, если что-нибудь случится с оставшимися 40% узлов.
Ранее Лайф писал, что на Украине уже заявляли о критической ситуации с энергоснабжением Киева. Особенно сложная ситуация — в Печерском районе и части Левобережья.
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