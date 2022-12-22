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22 декабря, 00:27

"Вместо оборудования — ноль": Ситуация с электроэнергией в Киеве признана наихудшей

Энергетики Киева заявили о наихудшей ситуации с электроэнергией

Более половины (60%) трансформаторов в Киеве не работает, там сложилась наихудшая ситуация с электроснабжением. Об этом заявил гендиректор энергопоставляющей компании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.

"Никаких изменений к лучшему. Ситуация с поставками в Киеве сегодня самая жёсткая в стране. <...> Нет 60% трансформаторов. Невозможно поставлять электричество там, где вместо оборудования — ноль", — написал Коваленко в соцсетях.

Он сообщил, что Киев сейчас не может черпать электричество из энергосистемы страны. При этом ситуация ухудшится, отметил гендиректор энергопоставляющей компании, если что-нибудь случится с оставшимися 40% узлов.

На Украине решили импортом из Европы покрыть дефицит электричества

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Ранее Лайф писал, что на Украине уже заявляли о критической ситуации с энергоснабжением Киева. Особенно сложная ситуация — в Печерском районе и части Левобережья.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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