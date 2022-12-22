В Калининграде жена убила мужа после отказа подать таблетку

В Калининграде женщина ударила мужа ножом после того, как тот не подал ей таблетку и воду. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Случай произошёл 30 января этого года в квартире на Барнаульской улице. Женщина разозлилась на мужа, когда тот проигнорировал её просьбу принести стакан воды и лекарство и сел выпивать. Между ними разразился скандал, мужчина ударил жену, а та набросилась на него с ножом и пырнула в живот. Однако после этого сама позвонила в скорую и полицию. Женщину приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

"При назначении наказания суд учёл, что Б. признала свою вину, раскаялась в содеянном, после совершения преступления сообщила об этом по телефону в правоохранительные органы, что суд расценил как явку с повинной, вызвала медицинскую помощь супругу, ухаживала за ним, имеет хронические заболевания", — отметили в Telegram-канале пресс-службы суда.