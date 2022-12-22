Учёные разгадали тайну загадочного подводного звука

Таинственный низкочастотный шум, возникший к юго-западу от побережья Чили и записанный на подводный микрофон 25 лет назад, оказался звуком ледотрясения. Оно было вызвано сломом шельфового льда, отколовшегося от антарктического ледника, передаёт Business Insider со ссылкой на специалистов американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Звук был зафиксирован летом 1997 года. Он был похож на звук, который исследователи описали как "блуп", то есть по-русски "бульк". Микрофон был одним из многих, расположенных на расстоянии 3218 километров друг от друга в Тихом океане для поиска подводных вулканов. Звук длился примерно минуту и был оценён как один из самых громких подводных шумов, которые когда-либо были зафиксированы в истории.

Десятилетиями учёные гадали, что именно могло спровоцировать его. Варианты были самые разные — от подводных военных кораблей до синих китов и гигантских кальмаров. Только теперь учёные наконец выяснили, что причина "блупа" кроется в сломе шельфового льда.

"Каждый год происходят десятки тысяч так называемых ледотрясений, вызванных растрескиванием и таянием морского льда, и эти сигналы по своему характеру очень похожи на взрыв", — рассказал главный научный сотрудник проекта акустического мониторинга Тихоокеанской морской экологической лаборатории NOAA Кристофер Фокс.