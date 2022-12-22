Выявлено "парадоксальное" повышение оптимизма у россиян

Через девять месяцев после начала специальной военной операции на Украине у россиян уровень оптимизма касательно будущего РФ повысился более чем на 10%. Об этом, ссылаясь на сравнение данных соцопросов начала февраля и ноября, рассказал заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик во время конференции "Российская экономика под воздействием внешних шоков".

Так, респондентам преимущественно задавали три вопроса: смогут ли россияне изменить жизнь к лучшему; будут ли наши дети жить лучше нас; сможет ли общество РФ решить большую часть волнующих проблем. Исследование показало, что количество утвердительных ответов на все вопросы увеличилось на 7–13%. В том числе количество тех, кто считает, что большинство проблем удастся решить, возросло с 45 до 58%.

Иные проведённые РАН исследования продемонстрировали рост оптимизма в сравнении с 2021 годом. По мнению Нестика, это может объясняться эффектом "сплочения вокруг флага", при котором у россиян более защищена самооценка и позитивная групповая идентичность.