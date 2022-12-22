В Донецке ранен глава Правительства ДНР

При обстреле гостиницы в Донецке был ранен председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко. Об этом сообщила его пресс-секретарь Мина Ахвердиева. Она уточнила, что угрозы его жизни нет.

"Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко ранен при обстреле гостиницы в Донецке, угрозы его жизни нет", — цитирует ТАСС Ахвердиеву.

Пресс-секретарь Хоценко также сообщила, что травмы получили и сопровождавшие его лица.