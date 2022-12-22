В Донецке ранен глава Правительства ДНР
Председатель Правительства ДНР Хоценко ранен при обстреле Донецка
При обстреле гостиницы в Донецке был ранен председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко. Об этом сообщила его пресс-секретарь Мина Ахвердиева. Она уточнила, что угрозы его жизни нет.
"Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко ранен при обстреле гостиницы в Донецке, угрозы его жизни нет", — цитирует ТАСС Ахвердиеву.
Пресс-секретарь Хоценко также сообщила, что травмы получили и сопровождавшие его лица.
Ранее Лайф писал, что Рогозин также получил ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ. Он был госпитализирован, угрозы его жизни нет. Об этом сообщил помощник государственного деятеля.
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