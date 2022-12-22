В Госдуме предположили, какой будет задача нового посла США в России

Должность посла США в России давно перестала быть дипломатической, у нового диппредставителя будет задача работать на ослабление РФ. Такое мнение высказал депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.

"Эта должность давно не дипломатическая. Это — спецпроект по фамилии Линн Трейси. И её профессиональные знания, а они бесспорны, будут брошены на продвижение в нашей стране повестки, призванной ослабить нас политически и экономически", — приводит РИА "Новости" слова парламентария.

По его мнению, на самом деле, какая у посла США в России фамилия не имеет значение. Депутат уверен, что это в любом случае будет русофоб и потенциальный создатель "оранжевых" сценариев.

"Других не берут в космонавты", — заключил Морозов.