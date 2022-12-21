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21 декабря, 17:07

Линн Трейси утвердили новым послом США в России

Сенат Конгресса США полного состава утвердил кандидатуру Линн Трейси на пост посла Штатов в России. Трансляцию заседания ведёт телеканал C-span.

Голосование продолжается, но за Трейси уже отдали голоса достаточное количество парламентариев — 55 из ста членов палаты нижней палаты конгресса при одном голосе против. Отметим, что она станет первой в истории женщиной на этой должности.

В Госдуме надеются, что назначение Трейси послом США в РФ "смягчит обстановку"

В Госдуме надеются, что назначение Трейси послом США в РФ "смягчит обстановку"

Напомним, ранее президент США Джо Байден сообщил, что намерен выдвинуть на должность посла в России кадровую сотрудницу Госдепа Линн Трейси. Она ныне возглавляет американскую дипмиссию в Армении.

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usembassy.gov

Варвара Романова

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