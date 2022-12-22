Нетаньяху удалось сформировать правительство

Экс-премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту страны Ицхаку Герцогу, что после его консультаций с представителями партий удалось сформировать новый Кабинет министров.

"Нетаньяху позвонил в среду вечером президенту Ицхаку Герцогу, чтобы сообщить о том, что он успешно сформировал правительство", - пишет издание Haaretz.

Партия Нетаньяху "Ликуд" заняла первое место на досрочных парламентских выборах 1 ноября. Мандат от президента на формирование правительства он получил через 13 дней. Срок действия мандата изначально истекал 11 декабря, но был продлён.