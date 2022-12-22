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21 декабря, 22:03

Нетаньяху удалось сформировать правительство

Экс-премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту страны Ицхаку Герцогу, что после его консультаций с представителями партий удалось сформировать новый Кабинет министров.

"Нетаньяху позвонил в среду вечером президенту Ицхаку Герцогу, чтобы сообщить о том, что он успешно сформировал правительство", - пишет издание Haaretz.

Партия Нетаньяху "Ликуд" заняла первое место на досрочных парламентских выборах 1 ноября. Мандат от президента на формирование правительства он получил через 13 дней. Срок действия мандата изначально истекал 11 декабря, но был продлён.

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Как сообщал Лайф, ранее Нетаньяху критиковал премьера и главу Минобороны за кризис в отношениях Израиля с Россией. По его мнению, это может угрожать национальной безопасности еврейского государства. Политик отмечал, что это обострение нужно преодолеть, в том числе развитием сбалансированного взаимодействия между странами.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев

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