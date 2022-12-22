Проблемы с почками и сердцем: Состояние Пеле ухудшилось

В клинике Сан-Паулу, куда Пеле положили в конце ноября для корректировки курса химиотерапии от рака прямой кишки и лечения респираторной инфекции, рассказали, что у него "отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему требуется более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции".