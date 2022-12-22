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21 декабря, 21:35

Проблемы с почками и сердцем: Состояние Пеле ухудшилось

Врачи заявили, что состояние Пеле ухудшилось

Состояние трёхкратного чемпиона мира по футболу Пеле (Эдсона Арантиса ду Насименту) ухудшилось. Об этом сообщили врачи легендарного бразильского футболиста.

В клинике Сан-Паулу, куда Пеле положили в конце ноября для корректировки курса химиотерапии от рака прямой кишки и лечения респираторной инфекции, рассказали, что у него "отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему требуется более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции".

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При этом врачи пока не видят необходимости в переводе Пеле в реанимацию или отделение полуинтенсивной терапии. Он по-прежнему находится в обычной палате.

Как рассказывал Лайф, ещё в начале декабря появились сообщения, что организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию. Потом, однако, забрезжила надежда, что легендарный футболист пошёл на поправку.

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Twitter / Pele

Андрей Григорьев

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